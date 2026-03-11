日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「楚蟹」はなんて読む？「楚蟹」という漢字を見たことはありますか？硬い甲羅と10本の足を持つ海の生き物です。いったい、「楚蟹」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「ズワイガ