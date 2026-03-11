巨人の新外国人スペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝が１１日、ジャイアンツ球場で行われた残留投手練習でブルペン入り。捕手を座らせて力強く２９球を投じ「今回も順調に調整ができていると思います」と新天地での開幕に向けて準備を進めた。来日１年目の昨季はパ・リーグで開幕５連勝を記録。先発ローテの一角として期待を寄せられており、那覇キャンプ中の２月２３日、古巣・楽天戦（那覇）でも１回１８球で無安打０