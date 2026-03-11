◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１１日・みずほペイペイ）巨人の中山礼都外野手（２３）が１１日、フェンス直撃の適時打を放った。「６番・右翼」で先発出場。１―１０の４回１死二塁で大津の高めチェンジアップをはじき返し、打球は右翼フェンス上部に直撃。一塁で止まるほど強烈な打球だった。２回無死二塁では先発・大津の初球、真ん中直球をはじき返して右前安打と好機を拡大し、その後の得点につなげた。オープン戦