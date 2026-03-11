春の話題です。11日は各地で日差しが降り注ぎ、穏やかな天気となりました。上田市の上田城跡公園ではウメの開花が進み見頃を迎えています。どんぐりをたくさん見つけた4歳の男の子。4歳（上田市）「お外で遊ぶのに（天気が）いい」外で遊ぶ子供たちも喜ぶような青空が広がった11日の上田市。上田城跡公園では紅白の梅の開花が進んでいます。早いものでは２月中旬に咲き始め現在、見頃を迎えています。リポート「きょうは風が