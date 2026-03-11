【ベルリン共同】DPA通信は11日、ドイツ政府がイラン情勢による石油やガソリンの価格高騰を受け、石油備蓄の一部を放出する方針を固めたと報じた。先進7カ国（G7）は11日、オンラインで首脳会議を開催。石油備蓄の協調放出などを話し合うとみられる。