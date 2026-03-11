お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が11日、日本テレビ「WBC詳報」（後7・00）にMCとして生出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一連覇を狙う侍ジャパンの激闘の模様＆裏側に迫る中で、日本国内で大会を独占配信するNetflix（ネットフリックス）の「最強応援団」応援リーダーを務める濱家が話題になったことが取り上げられた。濱家は10日のチェコ戦を東京ドームの一塁側のエキサイトシートで観戦。