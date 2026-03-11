既婚者向けマッチングサイト『ヒールメイト（Healmate）』を運営するレゾンデートル株式会社（東京都新宿区）は、このほど「セックスレス“じゃない”夫婦の実態調査」を実施しました。それによると、6割超が「現在の夫婦間のセックスに満足している」と回答したことがわかりました。では、満足している理由にはどのようなことがあるのでしょうか。【調査結果を見る】夫婦間のセックスに満足している理由に男女差アリ！？調査は、