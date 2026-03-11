子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。第14話ハッキリ言って【娘の気持ち】【編集部コメント】あら！？ミユさんの期待とは裏腹に、お義母さんからの共感は得