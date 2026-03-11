気象庁の週間天気予報（3⽉12⽇から3⽉18⽇まで）によりますと、北⽇本と東⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側は、雲が広がりやすく雪または⾬の降る所があるということです。 【画像をみる】雪雨はいつ、どこで降る？11日（水）～16日（月）関東甲信地方の雪雨シミュレーション 東⽇本から⻄⽇本にかけての太平洋側は、晴れまたは曇