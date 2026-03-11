青森県の自慢の味と伝統の工芸品を集めた物産展が、岡山市北区の百貨店で開かれています。 【画像】リンゴと新鮮なミルクのパフェミスりんごあおもり下田来渚さん （望月陽茉莉アナウンサー）「リンゴがきらきらと輝いていますね～。いただきます。リンゴシャキシャキです。ミルクの濃厚な甘さとリンゴのさっぱりとした甘さが本当によくあっています」 青森県産のリンゴと新鮮なミルクをふんだんに使いました。