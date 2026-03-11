エレコムから、2種類のドライフードを左右独立のタンクで管理し、それぞれ個別にタイマー設定できる自動給餌器『PET-AF08WH』が発売された。 【画像あり】主食とおやつを自動で給餌商品外観 本製品は、左右2つのフードタンクを搭載したタイマー式自動給餌器だ。各タンクで給餌時間・量・回数を個別に設定でき、主食に加えておやつや栄養補助食を組み合わせるといった使い方が可能だ。 1日最大6