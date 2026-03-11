子どもが受験生になると、親としてもサポートが必要だと思うかもしれません。体調管理など身の回りのお世話がメインでしょうが、そうするとママも時間を取られるでしょう。ママスタコミュニティのあるママの場合、新しい仕事と受験生のサポートの両立を考えていますが、不安もあるようです。こんな相談がありました。『子どもが来年度、大学受験をします。体が弱いので食事を通した健康管理や進路のサポートを考えています。でも、