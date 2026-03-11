大分東署は11日、大分市の50代男性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に遭い、約822万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年11月18日から26年2月16日までの間、被害者がフェイスブックで知り合った女性とダイレクトメッセージを始め、相手からTikTokの画面をスクリーンショットして送信すればお金を稼げるという副業を紹介された。副業を行うと実際に男性の口座にお金が振り込まれた