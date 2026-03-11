3月11日に開かれた静岡県伊東市の市議会3月定例会本会議で、約10か月にわたって空席となっていた教育長のポストに、広島県出身の元大学教授・森重俊幸さん（74）を就任させる人事が提出され、賛成多数で可決されました。 伊東市の教育長をめぐっては、田久保真紀前市長が就任してから約10か月にわたって空席の状態が続いていて、1月まで空席が続いていた副市長ポストとともに市政が停滞する一因となっていると指摘されてきました