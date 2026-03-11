１１日、知人女性に２０回以上メールを一方的に送信したとして、ストーカー規制法違反の疑いで国土交通省中国運輸局の課長の男が逮捕されました。 中国運輸局の課長の男は、今年１月から３月にかけて３０代の知人女性に「ホント今まで出会った女性の中で、あなたほど最低な女はいなかったよ」「あなたが好きやったしな」など、メールを連続して２１回にわたり携帯電話で送信した疑いがもたれています。