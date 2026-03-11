＜2026年度 PGAシニアツアー予選会・最終予選会初日◇11日◇いぶすきゴルフクラブ（鹿児島）◇6900ヤード・パー72＞2026年シーズンの国内シニアツアーの出場優先順位を決める最終予選会は第1ラウンドが終了した。「69」で回った井殿康和、ダニー・チア（マレーシア）が3アンダー・首位タイで滑り出した。【写真】国内ツアー通算30勝の握り形状が刻まれたグリップを発見！2アンダー・3位タイに吉成文伸、貴田和宏、梅田有人、ジー