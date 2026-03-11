＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー開幕戦 マイナビカップ 初日（2日間競技）◇11日◇大栄カントリー倶楽部（千葉）◇6279ヤード・パー72＞ 父と兄はプロゴルファー、母は元研修生というゴルフ一家で育った19歳の難波美咲が「69」をマーク、ネクヒロ初出場で3アンダーの2位タイと好スタートを切った。昨年は直前の肋骨骨折でプロテスト受験を断念。今年にかける強い思いが開幕戦の初日から爆発した。今年もやります！団