＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー開幕戦 マイナビカップ 初日（2日間競技）◇11日◇大栄カントリー倶楽部（千葉）◇6279ヤード・パー72＞ネクヒロ初優勝を目指す和田純怜が「68」で回り、4アンダーの単独首位に立った。初日は「得意ではないけど好きです」というショートゲームが好調。序盤でチップインバーディを決めるなど、スコアメークの軸となった。あ、命！ゴルゴ松本じゃなくてゴルゴ中島登場インスタートの和田は1