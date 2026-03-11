東日本大震災から3月11日で15年です。11日は新潟市中央区でも黙祷が捧げられました。この場所で行われていたのは『防災カフェ』。長岡市出身の大橋宏子さんが東日本大震災の3年後から毎年3月11日に開催しています。【わいわい夢工房大橋宏子 代表】「中越地震のとき、新潟にいて何もできなかった。ずっと後悔があって、何かできることはないかと」地元・長岡市が被災した中越地震で力になれなかったもどかしさから、大橋さんは震