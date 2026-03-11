元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が4日、YouTubeチャンネル『谷繁ベースボールチャンネル』で公開された動画に出演。「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」のベネズエラ代表で、打撃の神様・川上哲治さんに匹敵する「三振の少なさ」だという打者について語った。谷繁元信氏○驚異的な数字を残す技術を改めて称賛この動画では、「2026 WBC」の注目選手を数字で分析する企画を実施。ベネズエラ代表として3人目に