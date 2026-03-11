ガソリン価格が11日に発表され、鹿児島県内は1リットル169.4円で、全国で最も高くなりました。中東情勢の影響を受ける鹿児島市のガソリンスタンドを取材しました。 石油情報センターによりますと、県内のレギュラー価格は1リットルあたり169.4円で、前の週より1.8円高くなりました。 「今給油しました。こちら、1リットルが169円ですね」 鹿児島市のガソリンスタンドです。レギュラー価格は先月下旬は165円で