東日本大震災から15年…福島から中継 東日本大震災では、地震や津波とともに、15年経った今も福島第一原発事故の影響が続いています。 当時、津波が原発を襲って原子炉建屋で水素爆発が発生し、大量の放射性物質が漏れ出しました。事故の影響で、今も、全国で2万6000人余りが避難生活を余儀なくされています。 今も事故の爪痕が残る福島県双葉町に、牛島記者がいます。 （牛島記者） 私がいるのは福島第一原発から北に4キロ