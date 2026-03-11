今回、不正のあった牛肉は、牧場や加工場のある鹿児島市、指宿市、南九州市、姶良市でふるさと納税の返礼品にもなっていました。自治体では寄付者の洗い出しなど、対応に追われています。 【指宿市】 水迫畜産の本社がある指宿市です。一夜明けた指宿市役所では、寄付者の洗い出しに追われていました。 指宿市では、ふるさと納税の返礼品およそ1200点のうち、38点が水迫畜産の商品です。市への問い合わせはまだ数件だといいま