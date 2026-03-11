鹿児島県内の肉用牛生産業の売上高は、1位は「カミチクファーム」、2位は「水迫畜産」、3位はグループ会社の「水迫ファーム」、4位は「うしの中山」、5位は「農業生産法人のざき」となっています。 県内大手の水迫畜産の不正を受けて、県内の畜産農家からは、鹿児島の和牛ブランドや畜産業界全体への影響を懸念する声が聞かれます。 出水市野田町の八重尾畜産です。黒毛和種400頭を飼育しています。県内でも飼