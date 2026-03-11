肉用牛生産大手の不正表示に、経済の専門家は「周辺産業にも影響が広がる可能性がある」と影響を懸念しています。 （九州経済研究所経済調査部・福留一郎部長）「和牛日本一という称号を手に入れ、国内外にさらに売り込むきっかけを広げていこうという矢先、今回の影響がどうなっていくのか非常に注目」 九州経済研究所の福留一郎さんです。農業県・鹿児島の畜産業界での不正表示は、そのほかの産業の信頼も失う可能性があると危