火力発電の燃料となる「LNG」を運ぶ船が11日、愛知県に到着しました。イラン情勢が緊迫化し、私たちの電気代にも影響が及ぶ可能性が高くなっています。 「いま知多に、大きなタンクの船が到着しました。船には火力発電の燃料となるLNGが積まれています」（記者） 名古屋の中心部から車で30分ほど。愛知県知多市の海に11日午前、姿を現した大きな船。 全長270mほどのこの船に積まれているのは、約6万トンの「LNG」。