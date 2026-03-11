２月９日に編み物のワークショップ「編み物中毒者 kiho.さんとつくる かぎ針編みのこもの」が開催されました。２月初旬に発売された『も～っとかぎ針編みの編み図が読めるようになる本』の刊行記念イベントです。講師は『かぎ針編みの編み図が読めるようになる本』や『も～っとかぎ針編みの編み図が読めるようになる本』の著者の１人であるkiho.さん。 この日のワークショップは午前と午後の２部構成。午