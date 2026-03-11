15年前に発生した東日本大震災。発生直後から今も被災地支援を続けている氷見市の男性がいます。その縁でつながり、宮城県から氷見市に移住した男性もいます。震災の記憶をつなぎながら、いまも続く被災地支援。復興を願う港町の絆を取材しました。氷見市観光協会 松原勝久会長「なんか、あっという間の気がします。15年前の3月11日は、本当に全国の皆さんの深い悲しみに覆われた日でした」氷見市観光協会会長の松原勝久さんです。