【ワシントン＝阿部真司、バンコク＝吉形祐司】米ＣＮＮは１０日、米国とイスラエルによる攻撃が続くイランが、ホルムズ海峡に機雷の敷設を始めたと報じた。米国のトランプ大統領はＳＮＳで機雷敷設の「報告はない」と否定した上で、機雷が敷設されて撤去されない場合は「イランの軍事的代償は前例のないものとなる」と警告した。ＣＮＮによると、イランは事実上封鎖中のホルムズ海峡に、この数日間で機雷数十個を敷設した。イ