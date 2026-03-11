1万5000人以上が亡くなった東日本大震災から3月11日で15年。県内でも各地で黙とうが捧げられました。現在も50人近くが避難している三条市では追悼式に避難者が参列し、震災から15年を迎えたいまの心境を語りました。決して忘れることのできないあの日から3月11日で15年。穏やかに過ごしていた日常、そして多くの命が一瞬にして奪われ、その爪痕は今も被災地に刻まれています。2011年3月11日午後2時46分。東日本大震災では東北地方