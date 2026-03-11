水平線が、新曲「三日月」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】水平線、雪原広がる長野県霧ヶ峰で撮影した「三日月」MV） 同楽曲は、2月25日にリリースされた最新EP『希望の匂い』の収録曲で、バンドのコーラスワークが響く一曲。MVの監督は、熊谷涼花が務めている。 撮影は長野県の霧ヶ峰にて早朝から行われ、朝日、夕陽、夜と、1日を記録した作品となった。空撮による壮大な景観から、スモー