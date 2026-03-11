東芝ライフスタイル株式会社が、オーブンレンジ「石窯ドーム」の知見を活かした庫内3Dドーム構造のオーブントースター「HTR-D5B」を4月上旬より発売することを発表した。 【画像あり】シンプルなデザインで目立たない作りに商品画像一覧 同製品は、庫内を3Dドーム構造とし、アルミ鏡面仕上げによって熱を効率的に反射することで、食材にムラなく熱を伝える設計となっている。0.