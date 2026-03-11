（嘉義、台北中央社）京都橘高校吹奏楽部に所属していた121期生26人が台湾を訪問し、南部・嘉義県で開催されている台湾ランタンフェスティバル（台湾灯会）の会場などでパフォーマンスを行い、多くの観客を楽しませた。26人は2022年10月10日の中華民国国慶日（国家の日）に台北市の総統府前で行われた祝賀式典や、翌年に同市内で開かれたコンサートなどに出演した経験を持つ。10日には台湾ランタンフェスティバルの会場でマイケル