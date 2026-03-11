（東京、台南中央社）南部・台南市政府は10日、高級スーパー「クイーンズ伊勢丹」などを展開するエムアイフードスタイル（東京都）などと4者間で、市産マンゴーの調達に関する協力覚書を結んだ。日本市場での販売やPRを強化する狙いがある。東京ビッグサイトでこの日開幕した食品・飲料展示会「フーデックスジャパン2026」の台湾パビリオンで調印式が行われ、黄偉哲（こういてつ）台南市長と生産者団体「台南市玉井聯興青果生産合