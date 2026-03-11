東日本大震災から15年が経った3月11日。そんな中、ある芸人の行動があらためて注目を集めている。「江頭2:50さんです。彼は震災当時、被災地に救援物資を届けたことで知られています」（芸能記者）X上では、そのときのことを語る江頭の動画が再び拡散されている。「それは、2020年11月に公開した自身のYouTubeチャンネルの切り抜き動画です。企画で会員制スーパー『コストコ』で爆買いしに行く車中、江頭さんは店を訪れるの