「俺も含めて、野球選手っていう生きものはな、ワガママなんだよ。自分のことしか考えない。でも、そういった選手たちを気持ちよくプレーさせるのも監督として大事な仕事のひとつなんだ」名将・野村克也氏が生前、球界に残した金言だ。そういった意味で、近藤健介外野手（ソフトバンク）に対する井端弘和監督の采配は、間違っていたのかもしれない──。侍ジャパンの主軸として期待されていた近藤が、不振から抜け出せていな