華乃が、4月15日にリリースする1st EP『トキメキ詐欺 - EP』より、リード曲「トキメキ詐欺」を3月20日から先行配信する。 ■作詞作曲編曲は東京真中、ボーカルディレクションははしメロが担当 「ヨワネハキ」や「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」など、SNSを中心に数々のバイラルヒットを生み出してきた音楽プロジェクト"MAISONdes"の楽曲「ならない日々 feat.