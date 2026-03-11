「多摩川巧者決定戦！回澤乃井カップ」（１１日、多摩川）佐竹友樹（４３）＝９１期・埼玉・Ｂ１＝が特別な日に白星をささげた。初日８Ｒは２コースから差して抜け出し好発進を決めた。「前検日は乗りやすいと思ったけど、めちゃくちゃ乗りづらかった。合えば足は全体的にいいと思う」と、乗りづらさを手腕と気合でカバーした。１５年前の３月１１日に東日本大震災が発生。８Ｒの発走時間は地震発生時と同じ１４時４６分。「