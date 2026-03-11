「春季教育リーグ、阪神１−０オリックス」（１１日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神が虎の子の１点を守り切った。先発の伊藤将は再三走者を背負うも、粘って４回無失点に抑えた。試合後、平田２軍監督は伊藤将の投球術を「やっぱりさすがよ」と評価。また、同日に支配下選手契約締結が発表された嶋村にも言及した。主な一問一答は、以下の通り。−伊藤将は４回無失点。粘りの投球が光った「ボールのキレもコントロール