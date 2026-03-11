東日本大震災の発生から15年。宮城県で避難所生活を経験し、その後、熊本に移住した防災士の柳原志保さんとお伝えしていきます。 （防災士・柳原志保さん）3.11の経験から特に伝えたいのが、「情報」の備えです。当時はラジオで「津波が来ている」と言われても、意味がすぐにわからず、想像できないことが起きました。だから情報は複数の方法で受け取れるようにすることが大切です。 Q具体的にはどんな備えがあった方が良か