「大相撲春場所・４日目」（１１日、エディオンアリーナ大阪）初日から３連敗を喫していた横綱大の里（二所ノ関）が１１日、日本相撲協会に「左肩関節脱臼で３週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出して休場した。大の里の休場は昨年九州場所千秋楽以来で２度目。師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）は「痛みが出て相撲が取れない。残念ですけど」と説明した。昨年九州場所に痛めた左肩の影響で場所前から不安は