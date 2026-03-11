歌手の浜崎あゆみ（47）が10日、Instagramのストーリーズを更新。キッチンに息子のおもちゃがあったことを報告し、反響が寄せられている。【映像】浜崎あゆみの息子たちや息子のオモチャ2人の男の子を育てている浜崎。Instagramでは着物姿で写る親子ショットや、自宅の玄関に飾った巨大なクリスマスツリーとの写真を公開し、話題になっていた。浜崎は4月から全国ツアーを控えており、10日のInstagramのストーリーズではリハー