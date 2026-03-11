「今も下の宅配ボックスがちゃんと閉まらない」と宅配ボックスの不具合を訴える住人。一体何が起きたのでしょうか。防犯カメラがその“一部始終”を捉えていました。3月7日午前2時過ぎ、千葉・船橋市でカメラが捉えたのは、車道をフラフラと歩く不審な人物。住人：夜中に酔っぱらいの方がフラフラ歩いてきて、玄関先まで入ってきて…。雨が降る中、玄関前の階段で約10分間、微動だにせず座り続ける“不審な人物“。すると、酒に酔