俳優の小林尚臣さんが亡くなったことを11日までに所属した株式会社仕事が公式HPで発表した。77歳だった。公式HPでは「弊社所属俳優・小林尚臣（こばやししょうしん）が2月12日（木）13時26分、肺がんのため永眠しました。享年77歳。通夜・告別式に関しては本人の希望もあり、家族葬で執り行いました」と報告。続けて「1970年に劇団俳優座に入団し、その後（株）仕事に所属を移しましたが、手堅い脇役として舞台、映画、テレビで活