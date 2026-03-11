Photo: はらいさん MacBook Neoのスピーカーは本体側面に搭載されていますが、マイクもこの部分に搭載されているそう。マイク付きイヤホンを使わなくても、MacBook Neo単体で問題なく通話できるのか試してみました。結果：多少ガヤガヤした場所でも、問題なく通話できます Photo: はらいさん Apple（アップル