グラビアアイドルの高崎かなみ（28）が、6日発売の漫画雑誌「ヤングガンガン」の最新号に登場した。 【写真】思わず凝視しちゃう！“ピンク”色が際立つ大胆衣装 高崎はSNSに「3月6日(金)発売の『ヤングガンガン』さん 表紙を飾らせて頂きました」と投稿。オフショルのランジェリー姿や、表紙のピンクビキニカットも添えた。胸元からは、自慢のマシュマロボディを覗かせている。「完全自然体な私を撮って頂きましたの