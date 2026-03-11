マックス・ダウマンはFA杯5回戦のマンスフィールド戦で先発したイングランド・プレミアリーグで首位を走るアーセナルに所属する16歳のMFマックス・ダウマンは、現地時間3月7日に行われたFA杯5回戦のマンスフィールド戦に先発出場した。3部クラブを相手にしたタフな一戦で、チームはMFエベレチ・エゼの決勝弾などにより、2-1で勝利。英紙「ロンドン・イブニング・スタンダード」は、この試合で出色のパフォーマンスを披露した若き