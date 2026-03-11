タレントのオスマン・サンコンが７７歳を迎えた１１日、都内で喜寿のパーティーを行い、開演前に妻の北山みつき、語学講師のアントン・ウィッキーさんと取材会を行った。日本テレビ系「ズームイン！朝！」の「ワンポイント英会話」で知られるウィッキーさんとサンコンは「ヘイ、ブラザー！」とあいさつ。共演経験は多くはないが、街中でしょっちゅう間違われていたという。サンコンは「『毎朝見てますよ』とかね。僕、朝弱く