タレントのオスマン・サンコンが７７歳を迎えた１１日、都内で喜寿のパーティーを行い、開演前に妻の北山みつき、語学講師のアントン・ウィッキーさんと取材会を行った。「１コン、２コン、サンコ〜ン！」と元気いっぱいに登場したサンコンは「ハッキリ言って７７歳まで来られると思っていなかった」としみじみ。「日本の医療に感謝。大好きな言葉は『義理と人情』『持ちつ持たれつ』『わびさび』。日本を愛してる」としながら