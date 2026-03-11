◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着馬までに皐月賞優先出走権）追い切り＝３月１１日、美浦トレセン進化を遂げて３戦目を迎える。クレパスキュラー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎、父リオンディーズ）は、角馬場で体をほぐして坂路へ向かうとタイセイモノリス（３歳未勝利）を大きく追走する形でスタート。程良い気合と力強いフットワークで、差を詰め、並んだままフィニッシュ地点を